Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico

Con l’inizio dell’anno scolastico torna ad Agropoli l’iniziativa dello “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico promossa dall’organizzazione no profit Lions Club Agropoli Faro del Cilento.
L’iniziativa
Si possono donare album da disegno, quaderni, penne, matite, temperini, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri e tanto altro. Il materiale raccolto permetterà alle famiglie con difficoltà economiche di affrontare l’anno scolastico con la giusta serenità.
“Un piccolo gesto può fare la differenza. Ogni contributo è importante: aiutiamo insieme i più piccoli ad affrontare l’anno scolastico con il materiale necessario”, scrivono dall’associazione.
Ecco chi aderisce
Ecco i punti di raccolta ad Agropoli: Cartomoda di U. Cianciulli – Via Salvo D’Acquisto; Cita Center di D. Langellotti – Via M. Polo 18; Cartolibreria di M. Guariglia – Via S. Pio X 138; L’Oasi del Risparmio di M. Frunzo – Via Piave 17.