Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico

L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Ecco dove sarà possibile donare

A cura di Antonio Pagano
Materiale scolastico

Con l’inizio dell’anno scolastico torna ad Agropoli l’iniziativa dello “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico promossa dall’organizzazione no profit Lions Club Agropoli Faro del Cilento.

L’iniziativa

Si possono donare album da disegno, quaderni, penne, matite, temperini, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri e tanto altro. Il materiale raccolto permetterà alle famiglie con difficoltà economiche di affrontare l’anno scolastico con la giusta serenità.

“Un piccolo gesto può fare la differenza. Ogni contributo è importante: aiutiamo insieme i più piccoli ad affrontare l’anno scolastico con il materiale necessario”, scrivono dall’associazione.

Leggi anche:

Il Leo Club Paestum aderisce all’iniziativa “Zaino Sospeso”, raccolta solidale di materiale scolastico

Ecco chi aderisce

Ecco i punti di raccolta ad Agropoli: Cartomoda di U. Cianciulli – Via Salvo D’Acquisto; Cita Center di D. Langellotti – Via M. Polo 18; Cartolibreria di M. Guariglia – Via S. Pio X 138; L’Oasi del Risparmio di M. Frunzo – Via Piave 17.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Plastic Free, Agropoli scende in campo per l’ambiente: raccolti diversi chili di rifiuti

E' stato raccolto un ingente quantitativo di rifiuti marini: plastica, copertoni d’auto,…

Serre in festa per i 100 anni di Lucia Gallo

“Un secolo di vita che diventa patrimonio di valori, memoria storica e…

Promozione: dominio Agropoli a Palomonte

I delfini si impongono con un netto 0-3

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.