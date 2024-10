Capaccio Paestum: successo per l’iniziativa Zaino Sospeso

Lo scorso giovedì pomeriggio il Leo Club Paestum, presieduto da Francesca De Vita, ha effettuato la consegna dei beni scolastici, raccolti nel corso del service “Zaino Sospeso”, al Comitato di Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum, presieduto da Marco Palimento.

L’iniziativa

L’attività di servizio, proposto per il secondo anno consecutivo dal club pestano, è constata nella raccolta di materiale scolastico presso vari punti della Città. A partire dal 2 settembre sino al 30 dello stesso mese, infatti, è stato possibile poter riporre, all’interno di scatole predisposte nelle diverse attività aderenti, il materiale scolastico necessario per poter affrontare il neo anno.

“L’inizio delle attività didattiche non sempre rappresenta un motivo di gioia per le famiglie dei giovani studenti. Settembre, talvolta, rappresenta un mese difficile e complicato da affrontare. In un Paese in cui vige il diritto allo studio, riteniamo inammissibile che molti non possano disporre dei mezzi ad hoc per poterlo esercitare. E così, nel nostro piccolo ma intenso sforzo di poter alleviare i disagi, abbiamo cercato di fare la nostra parte – fa sapere il Presidente, Francesca De Vita – Il fermo intento di poter garantire a tutti un equo ritorno a scuola è stato sin da subito abbracciato non solo dalle attività commerciali partecipanti che teniamo a ringraziare, ma dalla stessa comunità. Grazie alla stretta collaborazione stretta con il comitato di Croce Rossa locale e in linea con i principi di solidarietà e umanità che sin da sempre ci caratterizzano, il club si impegnerà a distribuire con discrezione le diverse centinaia di pezzi cartellinati raccolti a quanti ne avranno bisogno. Perché a nessuno manchino mai gli strumenti della cultura atti ad emanciparsi”.