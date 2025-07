La Gelbison ufficializza un nuovo innesto: arriva Mirko Delmiglio

La Gelbison ha annunciato l’ingaggio in prestito di Mirko Delmiglio, difensore classe 2007 proveniente dal Piacenza Calcio. Il trasferimento è stato ufficializzato con una nota diramata dal club cilentano, che conferma l’arrivo del giocatore per la stagione 2025/26.

Un profilo promettente per la difesa rossoblù

Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza, Delmiglio è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama dilettantistico nazionale. A testimoniarne le qualità è la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, con cui ha partecipato a un raduno tecnico nel corso del 2024.

Obiettivo crescita nel campionato di Serie D

Il difensore va ad arricchire il gruppo di giocatori under a disposizione di mister Carcione, inserendosi in un progetto tecnico che punta a valorizzare giovani talenti. La società cilentana ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, sottolineando l’importanza del contributo che potrà offrire in termini di determinazione e crescita personale.

La nota della società

«La società accoglie con entusiasmo l’arrivo di Mirko, con l’auspicio che possa crescere ulteriormente e contribuire con il suo impegno e la sua determinazione agli obiettivi stagionali della Gelbison».