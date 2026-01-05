La Fondazione Angelo Vassallo dona materiale della Nazionale di basket all’ASD Baskin Golfo di Policastro

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato l’Associazione Sportiva Dilettantistica Baskin Golfo di Policastro, donando materiale sportivo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, precedentemente ricevuto in omaggio dalla Fondazione.

Un importante momento di condivisione

La donazione è avvenuta nel corso di un momento di confronto e condivisione dedicato ai valori dello sport inclusivo, della partecipazione e dell’integrazione sociale. Il materiale – abbigliamento e attrezzature legate alla Nazionale italiana di basket – sarà destinato agli atleti dell’associazione come premio di fine campionato, a riconoscimento dell’impegno e dei sacrifici affrontati durante la stagione sportiva.

Le dichiarazioni

Dario Vassallo, Presidente Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore: “Abbiamo voluto donare all’ASD Baskin Golfo di Policastro il materiale che la Federazione Italiana Pallacanestro aveva omaggiato alla nostra Fondazione, affinché potesse diventare un segno concreto di vicinanza a questi ragazzi e a chi lavora ogni giorno per l’inclusione. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, partecipazione e apertura mentale. In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, l’impegno di queste associazioni rappresenta una grande lezione di civiltà e umanità”.

Antonio Pitta, Presidente ASD Baskin Golfo di Policastro: “La Fondazione Angelo Vassallo ci ha donato materiale sportivo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, legato alla Nazionale di basket. Per noi è un gesto di grande valore: questi capi e queste attrezzature diventeranno il premio finale per i nostri atleti al termine del campionato. Il baskin è uno sport inclusivo che permette di giocare insieme atleti normodotati e atleti con disabilità, valorizzando tutte le abilità e favorendo la piena integrazione sociale”.