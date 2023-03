La Comunità montana Vallo di Diano, celebra la donna con una cerimonia speciale, ecco il programma

La Comunità montana Vallo di Diano ha deciso di celebrare la Giornata internazionale dei Diritti delle Donne 2023 con una cerimonia molto speciale dedicata alle proprie dipendenti.

L’iniziativa

L’evento, che si terrà mercoledì 8 marzo alle 11.30 presso la sede di via Vascelle, non sarà un semplice atto celebrativo ma un doveroso omaggio alle donne che lavorano quotidianamente nella pubblica amministrazione, garantendo il buon funzionamento dell’Ente comprensoriale con sede a Padula.

Antonio Pagliarulo, assessore dell’Ente, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle dipendenti e ha definito l’omaggio come un atto dovuto per il loro prezioso contributo. Francesco Cavallone, presidente della CM Vallo di Diano, e gli assessori Antonio Pagliarulo e Gaetano Spano riceveranno le dipendenti in una cerimonia che prevede anche la presentazione di due opere d’arte realizzate con la tecnica del punto a croce dall’associazione “L’Arte delle Mani” di San Pietro al Tanagro.

L’impegno dell’associazione l’Arte delle mani

Le opere, già esposte all’ingresso del palazzo comunitario, rappresentano una giovane donna in abiti eleganti con in mano un bouquet floreale e un rametto di mimosa, simbolo internazionale dell’8 marzo. Entrambe le opere sono di pregevole fattura e sono state realizzate con molta cura e attenzione. L’associazione “L’Arte delle Mani” di San Pietro al Tanagro ha impiegato diversi mesi di lavoro per creare queste opere d’arte, dimostrando grande passione e dedizione.

L’associazione “L’Arte delle Mani” – Laboratorio d’arte – Vallo di Diano, è nata a San Pietro al Tanagro nel gennaio 2022 con lo scopo di valorizzare le arti e i mestieri manuali della comunità del Vallo di Diano. Inizialmente composta da 7 socie fondatrici, l’associazione ha visto l’adesione di altre 65 donne provenienti da tutto il Vallo di Diano, tra cui 8 bambine di età compresa tra i 6 ed i 9 anni. Nonostante la maggior parte delle iscritte siano signore, l’associazione si propone di coinvolgere e trasmettere la passione per le arti e i mestieri manuali anche alle generazioni future.

L’omaggio alle dipendenti della CM Vallo di Diano in occasione della Giornata internazionale dei Diritti delle Donne 2023 rappresenta un gesto di riconoscimento e di gratitudine nei confronti di tutte le donne che, con il loro lavoro, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della comunità. La cerimonia, arricchita dalla presentazione delle opere d’arte realizzate dall’associazione “L’Arte delle Mani” di San Pietro al Tanagro, testimonia la volontà di valorizzare e promuovere l’arte e i mestieri manuali.