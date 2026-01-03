La comunità di Casalbuono commemora Sant’Antero: il custode della memoria dei martiri

Sant’Antero, papa e martire, rappresenta una figura luminosa dei primi secoli del Cristianesimo. Di origine greca, guidò la Chiesa di Roma per un breve ma intenso periodo nel III secolo, distinguendosi per l’attenzione alla memoria dei martiri e alla custodia degli atti delle persecuzioni. In un’epoca di grande fragilità per i cristiani, Antero comprese l’importanza di documentare il sacrificio di chi offriva la vita per la fede, affinché il loro esempio non venisse dimenticato.

Il martirio e l’eredità spirituale

Morì nel 236, probabilmente vittima delle violenze contro i cristiani. La sua testimonianza resta un segno di fedeltà, coraggio e amore per la verità del Vangelo anche nei tempi più difficili. La sua figura è ricordata storicamente per essere stato uno dei primi pontefici a essere sepolto nella celebre “Cripta dei Papi” nelle Catacombe di San Callisto, a testimonianza dell’alto onore attribuitogli dalla Chiesa primitiva.

Il patrono di Casalbuono: una devozione secolare

Il culto di Sant’Antero trova un punto di riferimento fondamentale a Casalbuono, nel Vallo di Diano, dove il Santo è venerato come patrono. Per la comunità casalbuonese, il Papa di origine greca non è solo una figura storica, ma un protettore vicino e presente.

La devozione si manifesta con particolare solennità durante le celebrazioni patronali del 3 gennaio che uniscono fede e identità locale. Una statua di Sant’Antero è presente anche a Roccadaspide in una cappella di località Massano.