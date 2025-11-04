La compagnia cilentana: “I 100Crammatinirussi” inizia la nuova stagione teatrale: appuntamento il 22 dicembre a Vallo

Si rinnova l’appuntamento tradizionale con la comicità esilarante ed amara del “Teatro Cilentano”. I componenti della Compagnia Teatrale Amatoriale, nata nel paese dei Murales, lunedì 22 Dicembre, con inizio alle 20:30, sul palcoscenico del Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania, porteranno in scena un inedito e originale spettacolo di Natale con un testo agile e spiritoso ma anche riflessivo e nient’affatto scontato.

La Compagnia

Per festeggiare il decennale della Compagnia, i 100crammatinirussi hanno annunciato di volere raddoppiare le risate della platea con un’interpretazione estrosa e bizzarra.

Si inizia alle 20:30 con il monologo: “Il Puntino Zelluso” scritto da Massimo Sica e interpretato da Daniele Schiavo, apprezzato attore cilentano di lungo corso.

Un viaggio coinvolgente

Un viaggio coinvolgente, fantastico e satirico, nel tempo e nello spazio, tra l’incapacità e la superbia degli esseri umani di imparare dagli errori e orrori della propria Storia, costellata da guerre e mire di sopraffazione.

A seguire, dalle 21:00, gli spettatori assisteranno alla rappresentazione della commedia: “Il Portiere Pelletrone”.

Si tratta della Prima dell’ultimo lavoro teatrale dell’autore cilentano Massimo SICA.

“Il Portiere Pelletrone” ovvero “scansafatiche”, interpretato dal caratterista Giuseppe Flamio Sica, supportato dalla sua consueta e impareggiabile spalla, Nicola Santomauro, porta in scena la furbizia di volgere, con scaltrezza, ogni situazione a proprio vantaggio e il fato mutevole e capriccioso degli umani, simboleggiato dalla “Ruota della Fortuna”: “Oggi a me, domani a te”.

Gli attori

Sul palcoscenico, attraverso la liturgia propria de “I 100crammatinirussi”, prenderà vita il flusso di emozioni contrastanti che, solamente, il Teatro sa generare.

Lo spettacolo sarà introdotto da Rosa Sica e Antonio Pesca.

Insieme all’autore e regista, Massimo Sica, sulla scena reciteranno altri componenti della variegata famiglia de “I 100crammatinirussi”, con graditi ritorni:

Federica D’APOLITO;

Rosamaria NICOLETTI;

Anna Celeste SICA;

Giuseppe SANTOMAURO;

Donato INFANTE;

Marianna FEO;

Giuseppe SICA.

Il frenetico mondo del dietro le quinte, come da consuetudine, è affidato ad Antonio INFANTE, la progettazione grafica è curata da Giuseppe Flamio Sica e Angelo Taddeo, prints da Giacomo Spera, riprese video da Antonio Milano.

Il Teatro Cilentano de “I 100crammatinirussi”, vi dà appuntamento a Lunedi 22 Dicembre, alle ore 20:30, presso il CineTeatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania.