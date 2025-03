La Città di Eboli presente all’Assemblea della Rete Città Medievali: un percorso per incrementare l’offerta culturale

Conoscere nuove esperienze, nuove progettualità e confrontarsi con esse, nell’ottica di migliorare e accrescere sempre più la proposta culturale cittadina; ma anche testimoniare l’impegno a far parte di un nuovo strumento per la promozione del territorio su scala nazionale. Con questo intento, lo scorso fine settimana, la Città di Eboli ha partecipato all’assemblea di Medieval Italy, la Rete delle Città Medievali, della quale fa parte insieme ad altre circa 35 città italiane, accomunate da un patrimonio materiale e immateriale riferibile al periodo medievale di indiscutibile valore. Sabato e domenica, la delegazione composta dall’assessore alla Cultura Lucilla Polito, dal consigliere Antonio Alfano e dal funzionario del settore Cultura Carmine Caprarella ha partecipato ai lavori dell’Assemblea che si è svolta a Fermo, nell’ambito della VII edizione del Festival dei Luoghi Medievali.

L’impegno dell’amministrazione a sostenere e incrementare l’offerta culturale

Con la sua presenza a questo importante appuntamento il Comune di Eboli testimonia e conferma l’impegno fattivo dell’Amministrazione a sostenere ed incrementare l’offerta culturale cittadina legata alla rievocazione storica, quale valido strumento di promozione del territorio. Un percorso, questo, intrapreso dall’Assessorato alla Cultura con Eboli Città Sveva, il progetto che vede in partenariato l’Oratorio ANSPI San Francesco, la Compagnia di Teatro del Bianconiglio, l’associazione scacchistica Cafè de la Regence, gli sbandieratori ebolitani “ Portadogana” in procinto di entrarne a far parte e il Comune.

L’intervento in seno all’assemblea di Fermo dell’assessore alla Cultura ha, inoltre, suggellato l’adesione della Città di Eboli al percorso di trasformazione di Medieval Italy in Luoghi del Medioevo ETS: una DMO- Destination Management Organization che nasce come nuovo soggetto operativo nella valorizzazione del patrimonio culturale della varie realtà coinvolte, allo scopo di supportarle nello sviluppo e nella realizzazione delle loro progettualità, qualificandone i servizi e i prodotti turistici, e di sostenerle nella partecipazione a bandi rivolti alle attività a carattere storico- rievocativo.

Le dichiarazioni

«Prendere parte all’assemblea di Fermo è stata un’esperienza importante ed estremamente arricchente”- ha dichiarato l’assessore Polito- “Già lo scorso anno Eboli fu presente al meeting annuale di Medieval Italy tenutosi a Viterbo, ma confrontarsi con altre comunità che investono sulla rievocazione storica, considerandola un veicolo efficace per fare cultura è sempre un’opportunità di crescita unica ed imperdibile. Da questa Assemblea della Rete delle Città Medievali – conclude l’assessore- Torniamo a casa con nuove idee da sviluppare ma soprattutto con una rinnovata consapevolezza: fare rete, confrontarsi, immaginare percorsi sinergici con le altre Città aderenti, è senza dubbio la strada da perseguire per continuare a valorizzare la nostra storia e i nostri luoghi che diventano destinazioni turistiche, incentivando e sostenendo l’impegno di quanti si adoperano per farla conoscere, rivivere ed apprezzare sempre più, e molto probabilmente, a marzo 2027, sarà la nostra città ad ospitare l’assemblea dei comuni aderenti alla rete».

Intanto, mentre nuovi spunti e nuovi orizzonti di collaborazione si aprono per la promozione del turismo storico e rievocativo del territorio cittadino, il lavoro fatto nel tempo al fianco delle associazioni si consolida, dando i suoi frutti: anche per il 2025, infatti, il progetto Eboli Città Sveva, che lo scorso anno ha saputo coinvolgere tante realtà associative del territorio e calamitare l’interesse di un gran numero di appassionati e visitatori, rientrerà nel calendario annuale degli eventi promosso dalla Rete delle Città Medievali.