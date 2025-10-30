La cilentana Pasqualina Tortorella tra i vincitori del Premio America Giovani 2025

La giovane cilentana Pasqualina Tortorella, originaria di Vallo della Lucania, laureata con il massimo dei voti in Giurista d’impresa e delle nuove tecnologie presso l’Università degli Studi di Salerno, è tra i vincitori del Premio America Giovani 2025, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia USA per valorizzare il talento universitario italiano.

La premiazione alla Camera dei Deputati

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta il 24 ottobre 2025 a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e figure di rilievo del mondo delle relazioni internazionali.

Il riconoscimento

Il Premio America Giovani rappresenta una delle principali iniziative della Fondazione Italia USA e si affianca al prestigioso Premio America, conferito a personalità di fama internazionale. Ogni anno, il riconoscimento viene attribuito a mille neolaureate e neolaureati provenienti dalle università italiane che si sono distinti per eccellenza accademica e impegno nelle discipline di interesse della Fondazione.

Oltre alla pergamena ufficiale, i premiati ricevono una borsa di studio integrale per partecipare gratuitamente al master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso di formazione esclusivo volto a favorire l’inserimento dei giovani nel contesto lavorativo globale e a prepararli alle sfide del mondo contemporaneo.