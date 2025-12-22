La Biblioteca Comunale di Centola porta il Natale nelle piazze: ecco il calendario degli appuntamenti

La magia del Natale torna a illuminare il territorio di Centola grazie alla Biblioteca Comunale e alla sua ormai tradizionale Biblioteca Itinerante, un progetto pensato per portare cultura, divertimento e momenti di condivisione direttamente nelle piazze delle frazioni del Comune. Un’iniziativa che unisce musica, giochi, animazione e sorrisi, trasformando ogni appuntamento in un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito delle feste.

Un Natale di comunità tra musica, giochi e fantasia

Anche quest’anno la Biblioteca Itinerante percorre le strade del territorio con l’obiettivo di regalare ai più piccoli e non solo, tutta la magia del Natale. Le piazze si trasformano in luoghi di incontro, dove riscoprire il piacere dello stare insieme all’aria aperta, immersi tra luci, colori e atmosfere festive.

Il programma propone un vero e proprio viaggio fatto di animazione, laboratori, mascotte natalizie e tanta allegria, per accompagnare le famiglie durante tutto il periodo delle festività.

Ecco il programma completo

22 dicembre – San Severino di Centola

Ore 17:00 – Ex edificio scolastico

Il primo appuntamento inaugura il calendario con il Christmas Dance Party – Special Just Dance, un pomeriggio scatenato tra balli, giochi interattivi e animazione. Le mascotte natalizie accompagneranno i bambini in un’atmosfera festosa, resa ancora più dolce dalla macchina dello zucchero filato.

27 dicembre – Palinuro

Ore 15:30 – Piazza Virgilio

A Palinuro arriva un pomeriggio di puro divertimento dedicato ai più piccoli. Giochi, musica, animazione e tante sorprese trasformeranno la piazza in un grande spazio di festa, dove vivere ore di spensieratezza immersi nell’atmosfera natalizia.

28 dicembre – Centola

Ore 15:30 – Via Serra

La magia del Natale raggiunge anche Centola, con un evento pensato per far incontrare famiglie e bambini in un pomeriggio di gioco e fantasia. Via Serra diventerà un luogo di sorrisi, creatività e divertimento, valorizzando una delle strade più storiche del paese.

3 gennaio – San Nicola di Centola

Ore 15:30 – Piazzale della Chiesa Nuova

Il nuovo anno si apre con un appuntamento ricco di energia positiva. Animazione, musica e attività creative accompagneranno i bambini in un pomeriggio festoso, per continuare a respirare l’atmosfera natalizia anche dopo Capodanno.

5 gennaio – Foria

Ore 17:00 – Piazza Galietti

A Foria l’attesa dell’Epifania si trasforma in un momento di festa condivisa. Giochi, animazione e sorprese coinvolgeranno tutti i bambini, creando un clima di emozione e curiosità in vista dell’arrivo della Befana.

6 gennaio – Centola

Ore 15:30 – Piazza San Nicola di Mira

Gran finale con l’evento più atteso: l’arrivo della Befana. Un pomeriggio speciale per salutare insieme le festività, tra stupore, tradizione e tanta gioia. I bambini potranno vivere l’emozione dell’attesa e condividere un momento unico con tutta la comunità.