Il progetto “Dentro i Libri”: a Centola un’opportunità di crescita culturale

Il Comune di Centola ha annunciato l’avvio di “Dentro i Libri”, una nuova iniziativa culturale mirata a sostenere il percorso di scoperta e crescita personale di bambini e ragazzi attraverso il mondo della lettura e della creatività. L’obiettivo primario è quello di offrire ai più giovani uno spazio autentico per l’incontro con i libri e l’espressione di sé.

Questo progetto si inserisce in un quadro di attività che, negli ultimi anni, hanno rafforzato l’identità culturale del territorio e ampliato le opportunità formative per le nuove generazioni. L’Amministrazione comunale intende così rendere la cultura un bene accessibile a tutti e una presenza costante nella quotidianità dei cittadini più piccoli.

Il sostegno di enti e partner

L’iniziativa ha potuto prendere il via grazie al significativo supporto finanziario della Fondazione Con il Sud e del Centro per il Libro e la Lettura. Questi sostegni testimoniano la rilevanza del progetto a livello nazionale e regionale.

La realizzazione operativa è inoltre resa possibile grazie alla collaborazione di partner chiave del territorio: ELIS e Pro Loco Palinuro. Entrambi continuano ad affiancare il Comune di Centola, apportando la loro professionalità e passione nella promozione dell’educazione e della cultura.

Al via i laboratori gratuiti di lettura e scrittura

A partire da giovedì 27 novembre 2025, prenderanno il via i laboratori gratuiti destinati a due fasce d’età specifiche: i bambini dai 6 agli 11 anni e i ragazzi dai 12 ai 14 anni.

I percorsi formativi offriranno ai partecipanti attività di scrittura, lettura creativa e gestione delle emozioni. Si tratta di un’occasione preziosa per coltivare nei giovani la capacità di raccontarsi, immaginare ed esprimersi liberamente. Attraverso il gioco e la narrazione, i laboratori mirano a creare un ambiente in cui i giovani possano confrontarsi e scoprire i propri talenti nascosti. L’Amministrazione sottolinea che si tratta di “un’opportunità preziosa per favorire nei più giovani la capacità di raccontarsi, immaginare, esprimersi liberamente e ritrovare, attraverso il gioco e la narrazione, uno spazio tutto loro in cui crescere, confrontarsi e scoprire talenti nascosti”.

Sedi e orari degli appuntamenti

Gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione settimanale fissa, toccando due luoghi che l’Amministrazione definisce simbolici per la comunità:

Ogni giovedì pomeriggio presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Saggiomo” di Centola, definita il “cuore pulsante della vita culturale”.

presso la di Centola, definita il “cuore pulsante della vita culturale”. Ogni domenica pomeriggio presso l’Antiquarium di Palinuro, custode della storia e della memoria locale.

Questi ambienti sono stati scelti come sedi ideali per accogliere i partecipanti e accompagnarli in esperienze che coniugano fantasia, emozioni e conoscenza. Il Comune di Centola invita caldamente tutte le famiglie a cogliere questa nuova avventura, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una comunità che cresce attraverso la cultura.

Informazioni e modalità di iscrizione

Per quanti fossero interessati a ricevere maggiori informazioni sul progetto “Dentro i Libri” e sulle modalità di iscrizione ai laboratori gratuiti, è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: