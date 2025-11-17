Il progetto “Dentro i Libri”: a Centola un’opportunità di crescita culturale

Il Comune di Centola ha annunciato l’avvio di “Dentro i Libri”, una nuova iniziativa culturale mirata a sostenere il percorso di scoperta e crescita personale di bambini e ragazzi attraverso il mondo della lettura e della creatività. L’obiettivo primario è quello di offrire ai più giovani uno spazio autentico per l’incontro con i libri e l’espressione di sé.
Questo progetto si inserisce in un quadro di attività che, negli ultimi anni, hanno rafforzato l’identità culturale del territorio e ampliato le opportunità formative per le nuove generazioni. L’Amministrazione comunale intende così rendere la cultura un bene accessibile a tutti e una presenza costante nella quotidianità dei cittadini più piccoli.
Il sostegno di enti e partner
L’iniziativa ha potuto prendere il via grazie al significativo supporto finanziario della Fondazione Con il Sud e del Centro per il Libro e la Lettura. Questi sostegni testimoniano la rilevanza del progetto a livello nazionale e regionale.
La realizzazione operativa è inoltre resa possibile grazie alla collaborazione di partner chiave del territorio: ELIS e Pro Loco Palinuro. Entrambi continuano ad affiancare il Comune di Centola, apportando la loro professionalità e passione nella promozione dell’educazione e della cultura.
Al via i laboratori gratuiti di lettura e scrittura
A partire da giovedì 27 novembre 2025, prenderanno il via i laboratori gratuiti destinati a due fasce d’età specifiche: i bambini dai 6 agli 11 anni e i ragazzi dai 12 ai 14 anni.
I percorsi formativi offriranno ai partecipanti attività di scrittura, lettura creativa e gestione delle emozioni. Si tratta di un’occasione preziosa per coltivare nei giovani la capacità di raccontarsi, immaginare ed esprimersi liberamente. Attraverso il gioco e la narrazione, i laboratori mirano a creare un ambiente in cui i giovani possano confrontarsi e scoprire i propri talenti nascosti. L’Amministrazione sottolinea che si tratta di “un’opportunità preziosa per favorire nei più giovani la capacità di raccontarsi, immaginare, esprimersi liberamente e ritrovare, attraverso il gioco e la narrazione, uno spazio tutto loro in cui crescere, confrontarsi e scoprire talenti nascosti”.
Sedi e orari degli appuntamenti
Gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione settimanale fissa, toccando due luoghi che l’Amministrazione definisce simbolici per la comunità:
- Ogni giovedì pomeriggio presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Saggiomo” di Centola, definita il “cuore pulsante della vita culturale”.
- Ogni domenica pomeriggio presso l’Antiquarium di Palinuro, custode della storia e della memoria locale.
Questi ambienti sono stati scelti come sedi ideali per accogliere i partecipanti e accompagnarli in esperienze che coniugano fantasia, emozioni e conoscenza. Il Comune di Centola invita caldamente tutte le famiglie a cogliere questa nuova avventura, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una comunità che cresce attraverso la cultura.
Informazioni e modalità di iscrizione
Per quanti fossero interessati a ricevere maggiori informazioni sul progetto “Dentro i Libri” e sulle modalità di iscrizione ai laboratori gratuiti, è possibile fare riferimento ai seguenti contatti:
- Email: provveditorato@comune.centola.sa.it
- Email: amministrazioneelisaps@gmail.com
- Contatto referente (Lucia): 327 9548064