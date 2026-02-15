La Battipagliese espugna Angri

Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Novi” di Angri per una rete a zero e raccoglie una vittoria importantissima ai fini della classifica: allunga sull’Agerola (distante nove lunghezze) e accorcia sul duo di testa Apice ed Ebolitana (distanti sei punti).

Sempre senza Ripa, Iuliano (assente in panchina per un forte stato influenzale e sostituito dal suo vice Falcone) si affida allo stesso undici della settimana scorsa.

La gara

La prima azione degna di nota arriva al sesto minuto quando su una sponda in area di Senatore non è lesto Abayian nella zampata sottoporta. La risposta dell’Angri arriva sessanta secondi dopo con una conclusione di Guillari da centrocampo provando a sorprendere Trapani fuori dai pali, sfera fuori di poco. Al 23’ il gol partita della Battipagliese: Olmos dal limite libera Formicola che trova un fendente di sinistro imparabile per Colantuono. Al 33’ da palla inattiva è pericolosa l’Angri: punizione di Maresca, testa di De Gennaro e palla alta di poco.

Al 37’ Trapani è chiamato al super intervento per deviare in calcio d’angolo una punizione dal limite del solito Guillari.

La ripresa si apre con una doppia conclusione della Battipagliese che non inquadra lo specchio della porta: prima Abayian (dopo venti secondi) e poi Senatore (al 4’). All’8 l’incornata di Cassese da azione d’angolo nemmeno trova i tre legni. Al 13’ bella percussione a sinistra di Fontanella che arriva sul fondo e crossa al centro per l’accorrente Spagnuolo la cui conclusione di sinistra viene ribattuta da Pepe.

Al 15’ ci riprova dalla distanza Formicola ma stavolta Colantuono ci arriva in tuffo. Il piplet di casa si ripete al 23’ su un calcio di punizione dal limite di Senatore. L’Angri prova a gettarsi in avanti per trovare la rete del pari ma gli unici pericoli arrivano dal neo entrato Zannoni che in due circostanze crea grattacapi a Trapani: al 25’ sua la mezza rovesciata che accarezza il palo alla sinistra del portiere bianconero e al 43’ ci prova su azione da calcio d’angolo ma la sua conclusione da buona posizione non inquadra lo specchio della porta.