Jovanotti e il ricordo del Lanternone: quando la storia del pop passava per Palinuro

Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un tuffo nel passato che ha fatto emozionare i fan e, in particolare, gli abitanti del Cilento. Attraverso una serie di scatti d’archivio, l’artista ha ripercorso le tappe fondamentali della sua incredibile carriera, partendo dai primi dj set del 1982 fino ai grandi successi negli stadi.

Tra le immagini pubblicate, ne spicca una carica di nostalgia: Jovanotti giovanissimo sul palco del Lanternone di Palinuro. Questo dettaglio non è passato inosservato, riaccendendo i riflettori su quella che è stata una vera e propria istituzione della vita notturna del Sud Italia.

Il Lanternone: cuore pulsante della nightlife cilentana

Negli anni ’80 e ’90, il Lanternone non era solo una discoteca, ma un crocevia di tendenze e un trampolino di lancio per artisti allora emergenti. Situato in una delle località più suggestive della costa campana, il locale ha ospitato migliaia di giovani, diventando il simbolo di un’epoca fatta di libertà e sperimentazione musicale.

Vedere Jovanotti dietro la consolle di un locale oggi chiuso da decenni ricorda quanto fosse vibrante il panorama delle discoteche italiane in quegli anni. Per Lorenzo, Palinuro ha rappresentato una delle tante tappe di un cammino iniziato nelle radio locali e nei club di provincia, luoghi dove ha forgiato il suo stile unico che mescola rap, funky e cantautorato.

Una carriera all’insegna del rinnovamento

Nel post che accompagna le foto, Cherubini riflette sulla sua evoluzione. Non si tratta solo di nostalgia, ma della consapevolezza di un percorso fatto di “musica, sperimentazione e continua voglia di rinnovarsi”. Dal debutto con “Jovanotti for President” alla maturità di brani come “Fango” o ai recenti successi del Jova Beach Party, l’essenza dell’artista è rimasta la stessa: un’energia inesauribile alimentata dal contatto diretto con il pubblico.