Jeep Renegade rubata ritrovata ad Eboli, aveva targhe francesi: scatta il sequestro

È stata rinvenuta nella giornata di oggi, nel rione Paterno di Eboli, una Jeep Renegade ibrida risultata rubata a una società di noleggio con sede a Ottaviano, nel Napoletano. Il veicolo è stato individuato dalla polizia municipale durante un’attività di controllo sul territorio.

I fatti

Secondo quanto emerso, i ladri avrebbero sostituito le targhe italiane originali con targhe francesi, riuscendo così a circolare senza destare sospetti. Un espediente che avrebbe consentito loro di utilizzare l’auto “in tranquillità”, eludendo i controlli ordinari.

La ricostruzione

Gli investigatori sospettano che la Jeep fosse utilizzata per spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dall’area napoletana, attivi nel rifornimento delle piazze di spaccio del Salernitano. L’ipotesi è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i collegamenti e l’eventuale utilizzo del mezzo in attività illecite.

Veicolo sequestrato dalle polizia municipale

Il veicolo è stato posto sotto sequestro dalla polizia municipale e successivamente riaffidato alla società di noleggio proprietaria. Proseguono gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto e chiarire l’intera vicenda.