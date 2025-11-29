Ivano De Simone in giuria al 75° Trofeo Mondiale dell’Accordeon: l’eccellenza cilentana vola in Francia

Il Maestro Ivano De Simone, organettista cilentano, è protagonista in questi giorni di un evento di caratura globale. Dal 25 al 30 novembre, il musicista si trova a Montargis, in Francia, per ricoprire il ruolo di giurato internazionale nell’ambito del 75° Trofeo Mondiale dell’Accordeon.

La partecipazione a questa manifestazione, considerata una delle competizioni più autorevoli a livello internazionale per fisarmonica e organetto, sancisce il valore del percorso professionale del Maestro, figura di riferimento per la didattica e l’arte musicale nel Cilento.

Un ruolo di prestigio all’interno della commissione

La presenza di De Simone al Trofeo Mondiale rappresenta l’eccellenza italiana in un contesto di altissimo profilo tecnico e artistico. La selezione del musicista cilentano assume un valore ancora più rilevante considerando la composizione della giuria: egli è infatti uno dei soli tre membri italiani scelti per far parte della commissione giudicatrice.

Il Maestro lavorerà al fianco di circa 40 esperti provenienti da ogni parte del mondo, con il compito di valutare le esibizioni in una competizione che storicamente premia i migliori talenti del settore.

Le parole del maestro De Simone

L’avvio dei lavori è stato accolto con grande entusiasmo dal musicista, che ha voluto condividere le sue prime impressioni direttamente dalla Francia: “Ieri sera ho iniziato con grande emozione questa nuova esperienza: far parte della giuria internazionale del 75° Trofeo Mondiale dell’Accordeon. Sono onorato di rappresentare l’Italia come uno dei tre membri italiani, all’interno di una giuria composta da 40 esperti da tutto il mondo. Un vero onore, ma anche una bella responsabilità. Grazie di cuore a tutta l’organizzazione.”