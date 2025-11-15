“Istruzioni per uccidere il primo amore”: ecco il nuovo singolo del cantautore agropolese Mico Argirò

«"Istruzioni per uccidere il primo amore" aggiunge un'altra faccia dell'amore a quelle già raccontate in "Mina e Celentano" e in "Lezioni di Tenebra"

A cura di Comunicato Stampa
Mico Argirò

Il cantautore Mico Argirò torna con un nuovo singolo, “Istruzioni per uccidere il primo amore”, una canzone che riflette sulla fine inevitabile del primo amore e sul metodo giusto per farlo finire: non tra tira e molla, non con dolce insicurezza, non lontani, ma con decisione, con strappo netto.

Ecco il nuovo singolo

«“Istruzioni per uccidere il primo amore” è una canzone che nasce dal vissuto personale, ma che, a quanto pare, è sicuramente condiviso. Tutti abbiamo dovuto assistere alla fine della prima storia d’amore e l’abbiamo o subita o perpetrata. La vera difficoltà è sapere farlo, senza fare troppo male, senza incedere nei ripensamenti dei tira e molla. La grande difficoltà viene poi: non cadere nella disillusione, aprirsi nuovamente».

In uscita per Tippin’ The Velvet (Ada Music – Warner Music), musicalmente “Istruzioni per uccidere il primo amore” si presenta come un brano che oscilla tra sonorità popolari, suoni elettronici e voci corali.

«Il sound è un misto tra qualcosa di popolare, qualcosa della canzone classica tra Bob Dylan e Celentano, qualcosa di elettronico. Ci siamo molto divertiti a registrare il muro di cori e il groove del pezzo e nei concerti della scorsa estate è stata esplosiva come canzone». Un lato importante dell’amore che, dopo i singoli “Mina e Celentano” e “Lezioni di tenebra”, amplia le prospettive di “Antologia d’amore”, album di prossima pubblicazione dell’artista.

Tra sonorità popolari e voci corali

«“Istruzioni per uccidere il primo amore” aggiunge un’altra faccia dell’amore a quelle già raccontate in “Mina e Celentano” e in “Lezioni di Tenebra”. “Antologia d’amore”, l’album che seguirà questi singoli, sarà ancora più ampio nel caleidoscopio: saranno 12 canzoni, cosa che oggi è qualcosa di quasi impensabile».

Registrato, mixato e masterizzato da Ivan Malzone presso La Saletta, al brano partecipano Biagio Francia a percussioni e synth e Luciano Tarullo e Menadea ai Cori.

