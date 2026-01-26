Istituto Piranesi, gli studenti sollecitano interventi: aule fredde e criticità strutturali a Matinella

I rappresentanti degli studenti dell’Istituto Superiore Piranesi hanno sollevato ufficialmente la questione relativa alle difficili condizioni strutturali e climatiche che interessano le sedi scolastiche. I rappresentanti d’istituto Umberto Comunale, Rosanna De Rosa, Alessandro Infante e Giovanni Scariati, insieme ai delegati alla Consulta Provinciale Luca Borello e Muriel Giardullo, hanno indirizzato una nota alle istituzioni competenti per segnalare i disagi vissuti quotidianamente dalla comunità scolastica.

Il problema delle temperature nelle aule

Negli ultimi giorni, studenti e personale hanno riscontrato temperature interne alle aule al di sotto della soglia minima prevista dalla legge. Questa situazione sta compromettendo il regolare svolgimento delle lezioni, rendendo l’ambiente di apprendimento poco confortevole durante i mesi invernali. I rappresentanti sottolineano che l’iniziativa mira a “migliorare le condizioni in cui si svolge la vita scolastica e di garantire ambienti sempre più adeguati e funzionali”.

Focus sulla sede di Matinella

Oltre al problema del riscaldamento, l’attenzione è rivolta alle problematiche strutturali che colpiscono in particolare la sede di Matinella. Nonostante il plesso rappresenti un presidio educativo fondamentale per le famiglie del territorio, richiede interventi urgenti di manutenzione da parte della Provincia. La componente studentesca ha ribadito la volontà di agire con spirito propositivo, dichiarando che “la comunità studentesca resta fiduciosa in un dialogo costruttivo e in interventi che possano progressivamente migliorare il benessere”.

Scelta del dialogo e supporto alla dirigenza

Inizialmente, il forte disagio aveva spinto gli studenti a ipotizzare forme di mobilitazione. Tuttavia, ogni protesta è stata sospesa per dare priorità al confronto istituzionale.

Gli studenti hanno espresso pieno sostegno alla dirigenza scolastica, che si è già attivata presso la Provincia per sollecitare la risoluzione dei problemi. L’obiettivo comune resta quello di tutelare la qualità dell’esperienza scolastica attraverso la collaborazione tra tutte le parti coinvolte.