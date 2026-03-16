Ispani: convegno sul futuro del mare e della pesca

Il futuro del mare e della pesca: sono stati questi i temi al centro del convegno che lo scorso sabato si è tenuto presso l’Ispani Inn Resort. Un convegno organizzato nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacultura 2025 – 2027 nel corso del quale sono state diverse le tematiche affrontate dai relatori e dai numerosi pescatori presenti all’incontro.

Diverse le tematiche affrontate

Il mare e la pesca rappresentano infatti le risorse economiche più importanti per i comuni costieri del Golfo di Policastro ma, nonostante ciò, diverse sono state le problematiche messe in risalto dai pescatori soprattutto in merito ad alcune disposizioni di legge che limitano l’attività della pesca.

Un momento di confronto che ha visto la presenza del Sindaco d’Ispani Franco Fragomeno, del Presidente Nazionale Agripesca Mario Serpillo, del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, del Comandante della Guardia Costiera di Sapri Mario Cafarelli, del Sindaco di Sapri Antonio Gentile e in collegamento dell”europarlamentare Dario Nardella.