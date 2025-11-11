Irregolarità negli appalti di Fondovalle Calore e Aversana: archiviazione per gli indagati

Archiviazione per il consigliere regionale Luca Cascone e gli altri indagati, al centro di un’indagine per turbativa d’asta e associazione a delinquere. Coinvolto anche l’ex presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

È quanto ha chiesto la Procura di Salerno. Già nei mesi scorsi il Tribunale del Riesame aveva disposto per Cascone il dissequestro dei suoi dispositivi informatici.

L’indagine sugli appalti pilotati

L’attività dei magistrati salernitani si concentrava su presunti illeciti negli affidamenti di appalti relativi a un lotto della Fondovalle Calore, al prolungamento dell’Aversana e alla realizzazione del sottopasso ferroviario nella Città dei Templi. Insieme ai due amministratori erano finiti al centro dell’indagine anche Andrea Campanile; il funzionario provinciale Michele Angelo Lizio; i funzionari comunali Federica Turi e Giovanni Vito Bello; l’imprenditore agropolese Nicola Aulisio.

«Sono stati mesi durissimi, sofferti, carichi di emozioni forti per me, mia moglie, le mie figlie, la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi vogliono bene; in questi giorni molte sono le domande che mi sono continuamente fatto tra le quali la più frequente: ma si può affrontare tutto questo perché si lavora costantemente per superare i problemi e realizzare le opere?». Questo il commento di Luca Cascone.

La notizia arriva in piena campagna elettorale con il consigliere regionale uscente candidato per una riconferma a palazzo Santa Lucia.