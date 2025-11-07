Ipse dixit: sesta puntata con Angela Russo

Questa sera va in onda il nuovo programma di Vito Rizzo, ID Ipse dixit. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00.

In ogni puntata, assieme all’ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio.

Nella sesta puntata con Angela Russo, presidente diocesana di Azione Cattolica e delegata della Diocesi di Vallo della Lucania all’Assemblea sinodale delle Chiese in Italia, si è parlato dei lavori del sinodo e del documento finale approvato in assemblea.