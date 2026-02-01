Interventi alla viabilità comunale: Novi Velia e Castelnuovo a caccia di fondi

150 mila euro ai piccoli Comuni per interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali

Le Amministrazioni Comunali di Castelnuovo Cilento e Novi Velia intendono porre in essere una serie di azioni mirate alla messa in sicurezza della viabilità comunale; l’opportunità arriva dal “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni“, che assegna risorse per interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

Gli interventi in programma

La Giunta di Castelnuovo Cilento, guidata dal sindaco D’Aiuto, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ripristino funzionalità strada comunale di collegamento tra via Tempo Chiarasso e Via San Nicola” per l’importo complessivo di €150. 000,00, di cui € 115.000,00 per lavori.

L’esecutivo di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, ha invece approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza e manutenzione strade comunali Via San Pietro / Via Ponte Torna — Frazione Monte Sacro “, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 115.220,00 per lavori ed € 34.780,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

I fondi

I progetti sono stati candidati all’Avviso pubblico, relativo alle modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni»; la dotazione del Fondo per l’anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro. Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023.

