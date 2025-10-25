Inizio del ministero pastorale per i nuovi parroci e vicari: ad Agropoli arriva il vescovo

Venerdì 31 ottobre 2025 sarà una data significativa per la comunità cattolica di Agropoli. Presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, alle ore 18:00, si terrà la solenne celebrazione per l’inizio del Ministero Pastorale dei nuovi Parroci e Vicari Parrocchiali della città.

Il programma della celebrazione

Il momento clou della giornata sarà la Santa Messa, che sarà preceduta dall’accoglienza e dai saluti istituzionali. La liturgia sarà presieduta monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi, il quale guiderà la celebrazione alla presenza dei nuovi sacerdoti che si apprestano a iniziare il loro servizio pastorale ad Agropoli.

La presenza del vescovo è particolarmente significativa considerato che proprio ad Agropoli ci sono state non poche polemiche per la scelta di trasferire i parroci.

Don Bruno Lancuba è stato trasferito a Vallo della Lucania, sostituito da don Roberto Guida; don Carlo Pisani a Castellabate e al suo posto è giunto don Pasquale Gargione, don Nicola Griffo è stato destinato a Capaccio Paestum con l’arrivo alla parrocchia del Sacro Cuore di don Aniello Panzariello.