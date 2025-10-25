Inizio del ministero pastorale per i nuovi parroci e vicari: ad Agropoli arriva il vescovo

Appuntamento venerdì 31 ottobre presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli

A cura di Redazione Infocilento
Vincenzo Calvosa

Venerdì 31 ottobre 2025 sarà una data significativa per la comunità cattolica di Agropoli. Presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, alle ore 18:00, si terrà la solenne celebrazione per l’inizio del Ministero Pastorale dei nuovi Parroci e Vicari Parrocchiali della città.

Il programma della celebrazione

Il momento clou della giornata sarà la Santa Messa, che sarà preceduta dall’accoglienza e dai saluti istituzionali. La liturgia sarà presieduta monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi, il quale guiderà la celebrazione alla presenza dei nuovi sacerdoti che si apprestano a iniziare il loro servizio pastorale ad Agropoli.

La presenza del vescovo è particolarmente significativa considerato che proprio ad Agropoli ci sono state non poche polemiche per la scelta di trasferire i parroci.

Leggi anche:

Diocesi di Vallo della Lucania: cambiano i parroci. Ecco tutte le nomine

Don Bruno Lancuba è stato trasferito a Vallo della Lucania, sostituito da don Roberto Guida; don Carlo Pisani a Castellabate e al suo posto è giunto don Pasquale Gargione, don Nicola Griffo è stato destinato a Capaccio Paestum con l’arrivo alla parrocchia del Sacro Cuore di don Aniello Panzariello.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Temporali

Allerta meteo gialla in Campania a partire dalle ore 20

L’avviso riguarda precipitazioni piovose, da locali a sparse, che potranno assumere anche…

Castellabate sequestro

Lottizzazione abusiva a Castellabate: sequestri in località Annunziata

Avrebbero realizzato in zona agricola un illegittimo frazionamento di un lotto originario

Tribunale - avvocato

Tenta il “cavallo di ritorno” per un’auto rubata: 59enne di Montesano nei guai

L’indagato avrebbe cercato di estorcere denaro al proprietario di un’Alfa Romeo Giulia…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79