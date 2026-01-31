“InfoCilento Bistrot”: ecco la ricetta della settimana a cura dello chef Francesco Mastrogiovanni

Nuovo appuntamento con il programma “InfoCilento Bistrot” a cura dello chef Francesco Mastrogiovanni. Il programma in onda il sabato sera alle ore 20.40sul canale 79 del DTT e in replica la domenica dopo l’edizione del Tg Week.
Lo chef è pronto a stupire “i palati” dei telespettatori con la preparazione di piatti gustosi che incontrano tradizione e un pizzico di innovazione esaltando le eccellenze locali.
In questa puntata, lo chef ha preparato patata al forno con ragú di salsiccia e salsa al pecorino.