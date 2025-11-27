Influenza stagionale: ecco i consigli per curarla e prevenirla. Parla la Dott.ssa Maria Chiara Sica

La prevenzione è la cosa più importante e l'influenza si previene con il vaccino antinfluenzale

A cura di Alessandra Pazzanese

E’ arrivata la stagione fredda e con questa anche l’influenza. Non è ancora il periodo del picco influenzale ma, con l’avvicinarsi dell’inverno, i casi aumentano. Come prevenire l’influenza e come curarla? I microfoni e le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto la Dottoressa Maria Chiara Sica, medico di Medicina Generale di Capaccio Paestum, per chiederle che influenza sarà quella di quest’anno, come si cura e come si previene.

Le parole della Dott.ssa Maria Chiara Sica

“La prevenzione è la cosa più importante e l’influenza si previene con il vaccino antinfluenzale. In tutti gli studi di Medicina Generale in questo periodo stiamo proponendo il vaccino, specie agli anziani e ai bambini, si previene anche adottando delle corrette norme igieniche” ha fatto sapere la dottoressa Sica invitando tutti a seguire un’alimentazione sana e a praticare sport.

Atteso il picco per i primi giorni di dicembre

“Per quanto riguarda i sintomi stiamo riscontrando processi virali che colpiscono i bronchi e i polmoni ed è importante, anche per questo, la prevenzione, come è importante non autosomministrarsi antibiotici, ma di rivolgersi subito ad un medico” ha continuato la dottoressa aggiungendo che il picco stagionale si potrebbe registrare verso i primi giorni di dicembre.

