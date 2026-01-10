Influenza, boom di casi: preoccupa la variante K. Ecco cosa c’è da sapere, parla il Dottore Luigi D’Amato

L’Asl di Salerno ha diramato l’appello ad evitare di recarsi in Pronto Soccorso nei casi in cui non ce n’è davvero bisogno, questo perché, a causa del picco di influenza stagionale che si sta registrando in questo periodo, sono sovraffollati. L’influenza sta colpendo tantissime persone, in particolare gli anziani e preoccupa la cosiddetta “Variante K”, ai microfoni di InfoCilento, a fare il punto della situazione offrendo consigli e rimedi utili, il Dottore Luigi D’Amato, raggiunto nel suo studio di Castel San Lorenzo.

Cosa c’è da sapere e come “difendersi”

Il Dott. D’Amato è medico di base, chirurgo e specialista in Anestesia e Rianimazione, già responsabile delle vaccinazioni Covid-19 presso il Distretto Sanitario di Roccadaspide e coordinatore dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) dei Comuni della Valle del Calore per la gestione dell’Ospedale di Comunità di Roccadaspide. “Sono tanti gli anziani che, colpiti dall’influenza stagionale, presentano tosse, sarebbe stato utile vaccinarsi per prevenire, ma tra i rimedi per curarla, ora, si suggerisce di rimanere al caldo, ingerire cibi liquidi e quindi di idratarsi molto e di riposare, riposare è fortemente consigliato.

“Evitare gli antibiotici”

La cura farmacologica prevede l’utilizzo di paracetamolo, e quindi della classica Tachipirina, a discapito degli antibiotici da evitare perché, lo ricordo, non hanno efficacia sui virus, ma servono a combattere le infezioni batteriche” ha fatto sapere D’Amato aggiungendo che sarebbe anche utile l’assunzione di antidolorifici e seguire un’alimentazione a base di frutta e verdura quindi di alimenti ad alto contenuto vitaminico senza dimenticare le proteine.

I sintomi della Variante K

D’Amato si è soffermato anche sulla cosiddetta “Variante K”, che sta destando tanta preoccupazione, una forma influenzale molto contagiosa, che si presenta con dolori muscolari intensi, dolori alla testa, disturbi respiratori, mal di gola e può portare a bronchiti e polmoniti.