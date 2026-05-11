Indebita percezione di fondi agricoli: imprenditore di Roccadaspide rischia processo

Il Tribunale di Salerno ha fissato l’udienza preliminare per un giovane imprenditore agricolo di Roccadaspide, accusato di aver ottenuto illecitamente ingenti contributi pubblici destinati al settore agricolo. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, contesta il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in relazione a fondi stanziati dalla Regione Campania nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale).

L’accusa: terreni inesistenti e false attestazioni

Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato, titolare di un’azienda agricola, avrebbe presentato un’istanza nell’ambito del “Progetto integrato Giovani”. Per ottenere il finanziamento, avrebbe attestato falsamente una capacità economica aziendale superiore a quella reale, dichiarando la disponibilità di terreni nei comuni di Castel San Lorenzo e Aquara di cui, in realtà, non aveva il possesso.

Inoltre, l’accusa sostiene che l’uomo abbia dichiarato la presenza di coltivazioni di ulivi, patate e viti che risulterebbero del tutto inesistenti. Grazie a tali artifici, sarebbe riuscito a incassare indebitamente un contributo complessivo di 143.893,01 euro, erogato dall’Agea.

Le indagini e il procedimento giudiziario

Le attività investigative sono state condotte dalla Polizia Municipale di Roccadaspide e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli, che hanno raccolto gli elementi probatori tra il marzo 2025 e il gennaio 2026. Le condotte contestate si sarebbero protratte dal giugno 2023 fino al dicembre 2024.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Sostituto Procuratore, dott.ssa Marinella Guglielmotti, il Giudice per l’Udienza Preliminare, dott.ssa Giovanna Pacifico, ha fissato l’udienza per il 17 giugno 2026 presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno.