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IncontrArti a Teggiano: ecco i vincitori del concorso multimediale

Grande successo per la 2ª edizione del concorso multimediale "IncontrArti a Teggiano", ecco tutti i vincitori

Comunicato Stampa
Incontrarti a Teggiano

Nella splendida cornice di un folto pubblico giovanile, costituito dagli studenti dell’IIS “Pomponio Leto” di Teggiano, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso Multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”.

Un momento particolarmente significativo, che ha visto la partecipazione attiva delle nuove generazioni e ha rappresentato il punto culminante di un percorso avviato in occasione della 30ª edizione della storica rievocazione medievale, svoltasi l’11, 12 e 13 agosto 2025.

Il legame tra territorio, scuola e innovazione

Dopo il grande successo della prima edizione, il concorso ha infatti rilanciato la propria proposta, offrendo un’importante occasione di partecipazione attiva e creativa, permettendo ai partecipanti di raccontare Teggiano e la sua storia attraverso linguaggi multimediali e contemporanei. Un percorso che ha trovato il suo naturale compimento proprio all’interno di un istituto scolastico, rafforzando il legame tra cultura, tradizione e nuove generazioni, in una visione che punta a rendere i giovani non solo spettatori, ma veri protagonisti della valorizzazione culturale e turistica della città.

Organizzazione e autorità presenti

Organizzato dalla Pro Loco Teggiano, con il contributo fondamentale della Fondazione Banco di Napoli, il concorso si è arricchito quest’anno di una sezione speciale dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori del Vallo di Diano (anno scolastico 2025/26).

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del territorio:

  • La Dirigente Scolastica dell’IIS “Pomponio Leto” Maria D’Alessio;
  • L’Assessore del Comune di Teggiano Lisa Grazia Babino;
  • Il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera;
  • Il direttore artistico della 30ª edizione Giancarlo Guercio;
  • Vincenzo La Maida e Greta De Paola, interpreti del Principe Antonello Sanseverino e della Principessa Costanza.

La cerimonia di premiazione è stata moderata dalla giornalista Danila Pia Casella. La giuria di alto profilo ha visto la presenza del dott. Raffaele Marmo (co-direttore del Quotidiano Nazionale), del dott. Giancarlo Guercio e dello stesso presidente Biagio Matera.

SEZIONE ADULTI

CategoriaVincitore/iOperaPremio
VideoRocco Trezza & Carmen Andriuolo (ex aequo)“La Costanza di Teggiano” / “La Rievocazione di Diano”200 € ciascuno
Saggio GiornalisticoGianmario Sabini“Alla Tavola della Principessa Costanza: il trionfo sull’oblio”400 €
FotografiaCamillo Garibaldi“I Custodi del Racconto”400 €

La motivazione per la fotografia: “L’opera ha saputo catturare l’essenza della Rievocazione Storica, valorizzando il lato umano, ironico e quotidiano della corte. La memoria non è solo solennità, ma anche espressione viva.”

SEZIONE STUDENTI

  • Miglior Fotografia: Daniele Maugeri con l’opera “Danza di Fuoco” (Premio: Tablet).
  • Miglior Saggio Giornalistico: Alessandro Raia con “Un giovane sbandieratore nello Stato di Diano” (Premio: Tablet).

Un ponte verso il futuro

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di premiazione, ma anche una vera occasione di incontro tra generazioni, confermando il valore di iniziative come “IncontrArti” nel costruire un ponte tra tradizione e futuro, e nel promuovere Teggiano come città viva, dinamica e culturalmente attiva durante tutto l’anno.

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