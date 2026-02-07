Incidenti stradali nel Vallo di Diano: due feriti in poche ore tra Sassano e Sala Consilina

Nella serata del 6 febbraio, nella frazione Silla di Sassano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un giovane automobilista. Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è terminato violentemente contro un palo situato all’interno di una stazione di servizio.

Soccorsi e condizioni del conducente

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118. Il giovane, rimasto ferito nell’impatto, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito presso l’Ospedale Luigi Curto di Polla. Nonostante lo scontro, le sue condizioni non risulterebbero gravi.

Secondo incidente a Trinità di Sala Consilina

Sempre nella notte tra il 6 e il 7 febbraio un secondo sinistro è avvenuto a Trinità di Sala Consilina. In prossimità dell’area semaforica, un ragazzo alla guida della propria vettura ha impattato contro un’auto regolarmente parcheggiata a bordo strada.

A causa della collisione, la marcia del veicolo è terminata contro un’impalcatura situata nelle vicinanze. Anche in questo caso il giovane alla guida non ha riportato serie conseguenze.