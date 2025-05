Incidente tra Teggiano e Sala Consilina, si ribalta camion: ferito un operaio

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada che collega i comuni di Teggiano e Sala Consilina, nel Vallo di Diano. A rimanere coinvolti un’auto e un mezzo per la raccolta dei rifiuti, che si è ribaltato a seguito dell’impatto.

La ricostruzione

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe stato provocato da un tamponamento. La dinamica resta comunque da chiarire con precisione. A bordo del camion viaggiava un operaio, che è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave.

I soccorsi

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove ha ricevuto le prime cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso .