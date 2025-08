Incidente tra auto e moto a Prato Perillo di Teggiano: centauro trasportato in ospedale

Un violento incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale in località Prato Perillo, nel comune di Teggiano. Coinvolti nello scontro un’automobile e una moto, per cause ancora in fase di accertamento.

Ferito in ospedale

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito seriamente nell’impatto. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure, lo hanno trasferito all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non sarebbero al momento critiche, ma restano sotto osservazione.

È uscito illeso invece l’automobilista.

Indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Teggiano, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La viabilità lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.