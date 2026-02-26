Incidente tra Atena Lucana e Polla, scontro auto-bisarca: un ferito

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Atena Lucana e Polla, in carreggiata nord.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 600 condotta da un uomo originario della provincia di Potenza si è scontrata con una bisarca che lo precedeva. L’impatto è stato particolarmente violento, la parte anteriore dell’utilitaria è andata completamente distrutta.

Gli interventi

Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Polla per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina.

La rimozione del veicolo incidentato è stata affidata al Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

Disagi alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata.