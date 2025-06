Incidente sull’A2: Ribaltato mezzo pesante vicino Pontecagnano, autista estratto dalle lamiere

Un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti si è ribaltato questa notte sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Pontecagnano Sud. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le condizioni dell’autista

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, impegnandosi a lungo per estrarre l’autista, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Il conducente, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale del 118. Sebbene l’episodio sia stato spettacolare, l’autista non sembra aver riportato grossi traumi, ma le sue condizioni saranno oggetto di ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Sul posto anche le forze dell’ordine e le squadre Anas.