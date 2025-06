Incidente stradale ad Albanella: due feriti

Paura questa mattina ad Albanella a causa di un incidente stradale tra due veicoli. Lo scontro è avvenuto tra un’Audi Q5 condotta da una donna quarantenne del posto e una Kia guidata da una 25enne residente a Campagna. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’intersezione tra via Giunta e via San Cesareo.

I soccorsi

Entrambe le conducenti sono state trasportate in ospedale de due ambulanze del 118 in servizio presso il Psaut di Capaccio Scalo, giunte tempestivamente sul posto. La conducente dall’Audi è stata condotta presso l’ospedale di Battipaglia, mentre la donna di Campagna è stata trasportata presso il nosocomio di Eboli. Per la prima sono ancora in corso gli accertamenti medici, ma al momento non sarebbero, per fortuna, emerse ferite o lesioni preoccupanti Per la 25enne i medici hanno previsto una prognosi di trenta giorni a seguito delle ferite riportate.

L’intervento della Polizia Municipale

Sul posto sono giunti tempestivamente anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in servizio anche ad Albanella, al comando di Clelia Saviano.