Incidente sulla tangenziale di Salerno: auto contro il guardrail e traffico paralizzato verso Sud

La mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, è stata segnata da pesanti disagi per la viabilità salernitana. Un nuovo incidente stradale ha infatti provocato la paralisi della circolazione lungo la tangenziale di Salerno, interessando nello specifico la carreggiata in direzione Sud. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate, con la formazione di lunghe code che hanno costretto gli automobilisti a estenuanti attese per gran parte della mattinata.

La dinamica del sinistro a Mariconda

Il punto critico del blocco stradale si è registrato in prossimità dello svincolo di Mariconda. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto coinvolta una Fiat 500 X che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo violentemente contro il guardrail.

Condizioni della conducente e soccorsi

Al volante della vettura si trovava una ragazza, che è risultata essere l’unica persona coinvolta direttamente nello scontro. Nonostante la dinamica del sinistro e i danni visibili riportati dall’automobile, la giovane è rimasta fortunatamente solo lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e le autorità competenti per gestire l’emergenza viabilistica e procedere alla rimozione del mezzo e dei detriti, operazione necessaria per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.