Incidente sulla Fondovalle Noce, un morto. Ferito valdianese

È un uomo di Montesano sulla Marcellana il ferito rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada statale 585 Fondo Valle del Noce, nel territorio di Rivello.

L’incidente

Il conducente, impegnato nelle consegne mattutine a bordo di un furgone è stato soccorso immediatamente dopo il violento impatto.

Trasportato in eliambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza, avrebbe riportato diversi traumi, ma le notizie che filtrano dalla struttura sanitaria parlano di condizioni stabili e non critiche. Un sospiro di sollievo, dunque, per la comunità di Montesano che sta seguendo con apprensione gli sviluppi.

La vittima

Nello stesso incidente ha perso la vita il dottor Biagio Schettino, 65 anni, dirigente dell’Azienda sanitaria di Potenza, originario di Maratea e figura molto conosciuta nel Lagonegrese.