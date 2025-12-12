Incidente sulla Cilentana: Abatemarco piange Sabato Peluso

Si chiamava Sabato Peluso, il 77enne originario di Abatemarco, vittima del grave incidente avvenuto ieri sulla SS 18 Tirrena Inferiore, nel tratto della vecchia arteria che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania. Stando a quanto raccontato, l’uomo pare stesse raggiungendo quest’ultimo comune per una visita medica quando la sua automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita improvvisamente di strada ribaltandosi più volte.

Incidente sulla Cilentana, l’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Ascea con automedica, affiancati dall’ambulanza B di Vallo della Lucania. Il 77enne è stato estratto dall’abitacolo in condizioni critiche e trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate.

Secondo quanto riferito da alcuni compaesani, Sabato Peluso non era solito mettersi alla guida. Ex cantoniere del paese, molto conosciuto e benvoluto, era ormai in pensione. Lascia tre figli.

Carabinieri e Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del ribaltamento.

Cordoglio nella comunità

La notizia della morte dell’uomo ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Abatemarco e nelle frazioni vicine. Numerosi messaggi sono stati pubblicati sui social da cittadini che lo ricordano come una persona cordiale, gentile e sempre disponibile.

Anche il Sindaco Luciano Trivelli, a nome dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Montano, Abatemarco e Massicelle, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Peluso-Serra. “Ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia per la perdita del caro Sabato, persona ben voluta da tutti, avvenuta in seguito al tragico incidente stradale di poche ore fa” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.