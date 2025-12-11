Tragedia sulla SS18, auto si ribalta tra Cuccaro e Vallo: muore 77enne

Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente uscita di carreggiata ribaltandosi più volte

A cura di Chiara Esposito

Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la SS18 Tirrena Inferiore, nel tratto della vecchia strada che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania.

La dinamica

Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente uscita di carreggiata ribaltandosi più volte.

Gli interventi

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Ascea con automedica, affiancati dall’ambulanza di Vallo della Lucania.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse: il conducente, un uomo di 77 anni, è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania in condizioni critiche.

Il decesso

Nonostante il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, l’uomo è deceduto poco dopo a causa dei traumi riportati.

Indagini in corso sulla dinamica

Presenti anche i Carabinieri impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

