Incidente sulla A2, quattro i veicoli coinvolti

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” si registrano rallentamenti e code a causa di un incidente tra gli svincoli di Salerno/Fratte e Pontecagnano (km 16) in direzione sud.

I disagi

È consigliata l’uscita allo svincolo di Salerno/Fratte, la percorrenza della tangenziale di Salerno e rientro in A2 allo svincolo di Pontecagnano.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.