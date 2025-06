Incidente sulla A1: muore Nicola Gnazzo 53enne di Capaccio

È di un morto ed un ferito lieve il bilancio di un tamponamento fra tre tir avvenuto intorno all’una della notte scorsa sulla A1 in carreggiata nord nel tratto tra Fabro e Chiusi.

Nicola Gnazzo è deceduto sul colpo

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, delle ambulanze del 118 e dei Vigili del Fuoco di Orvieto, di Montepulciano, Siena e Città della Pieve, e dell’elisoccorso ma per l’autista di uno dei tre automezzi coinvolti, il 53enne capaccese Nicola Gnazzo, apparso subito in gravissime condizioni, non c’è stato niente da fare. Gnazzo, è morto sul colpo.

Degli altri due, uno solo ha riportato ferite lievi tali da non richiedere il trasporto in ospedale. Gnazzo era il conducente dell’ultimo tir tamponato che si è incastrato con la cabina nel semirimorchio del mezzo che lo precedeva.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sono al vaglio della Stradale orvietana tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che saranno riferiti alla Procura della Repubblica di Siena, competente territorialmente nel punto dell’A1 in cui si è verificato il tragico incidente.Sconvolta la comunità capaccese dove la tragica notizia si è diffusa solo poche ore fa.