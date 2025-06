Incidente in mare a Battipaglia: bagnante ricoverato in gravi condizioni

Un bagnante è rimasto gravemente ferito a seguito di un tuffo in mare. È successo a Battipaglia. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente serie al personale sanitario intervenuto sul posto. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Speranza.

Diagnosi e trasferimento d’urgenza a Nocera Inferiore

Presso la struttura ospedaliera, dopo gli accertamenti di routine, al ferito è stata diagnosticata una frattura della colonna cervicale e altre fratture alle costole. Data la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’equipe sanitaria, diretta dal dottor Ugo Tozzi dell’ospedale Santa Maria della Speranza, ha coordinato il trasporto in ambulanza fino al piazzale dello stadio Pastena, dove l’eliambulanza del 118 è atterrata in pochi minuti.

L’intervento dei soccorsi e il presidio delle forze dell’ordine

L’allarme ha fatto scattare immediatamente il codice rosso, attivando la macchina dei soccorsi. La polizia e gli agenti della polizia municipale sono stati allertati e hanno presidiato la zona antistante lo stadio Pastena per agevolare le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero. Molti curiosi si sono radunati richiamati dal rombo delle eliche, rendendo necessario un intervento per chiudere le strade di accesso al piazzale. Il ferito è stato rapidamente imbracato su una barella e condotto sull’elicottero, che ha raggiunto velocemente Nocera Inferiore.

Ricovero in neurochirurgia e dinamica da chiarire

Attualmente, il bagnante è ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Umberto I e, con molta probabilità, dovrà essere sottoposto a delicati interventi chirurgici. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’infortunio, avvenuto nella prima mattinata di ieri, che ha visto il malcapitato soccorso dai familiari prima dell’arrivo dei sanitari.