Incidente stradale a Eboli: feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato oggi a Eboli, in via Cupe, nei pressi del centro commerciale, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti e pesanti rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, una manovra errata avrebbe causato una carambola tra più veicoli.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili urbani, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico. Alcune persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasferite al Pronto Soccorso per accertamenti. Nessuna, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze.

Traffico in tilt

La viabilità è rimasta bloccata per oltre mezz’ora. Tra le possibili cause dell’incidente anche le condizioni meteo avverse, con pioggia e asfalto reso viscido.