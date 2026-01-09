Incidente stradale a Eboli: feriti e traffico in tilt

Una manovra errata avrebbe causato una carambola tra più veicoli

Antonio Elia
Eboli, incidente

Un incidente stradale si è verificato oggi a Eboli, in via Cupe, nei pressi del centro commerciale, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti e pesanti rallentamenti alla circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, una manovra errata avrebbe causato una carambola tra più veicoli.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili urbani, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico. Alcune persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasferite al Pronto Soccorso per accertamenti. Nessuna, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze.

Traffico in tilt

La viabilità è rimasta bloccata per oltre mezz’ora. Tra le possibili cause dell’incidente anche le condizioni meteo avverse, con pioggia e asfalto reso viscido.

