Incidente mortale a Tavernanova: ciclista investito e ucciso

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente avvenuto nel territorio di Santa Cecilia di Eboli. Un uomo è morto sul colpo

Antonio Elia

Tragico incidente stradale nella  serata in località Tavernanova, nel territorio di Santa Cecilia di Eboli. Un uomo straniero, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un veicolo ed è morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente

L’impatto è stato violento e per il ciclista non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le generalità della vittima non sono state rese note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Presente anche la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, con rallentamenti e deviazioni al traffico.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’investimento, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I precedenti

Purtroppo episodi simili non sono nuovi in zona. A causa della scarsa visibilità, stranieri che di sera si spostano in bici diventano un pericolo per loro stessi e per i veicoli in transito. Questo è solo l’ultimo incidente mortale.

