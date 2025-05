Incidente in Via Roberto Wenner a Salerno: automobilista estratto dai Vigili del Fuoco

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in Via Roberto Wenner a Salerno.Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura che conduceva ha perso il controllo, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro il marciapiede.

Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno provveduto a estrarre l’automobilista dall’abitacolo. Il malcapitato, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.

Rilievi della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Salerno per effettuare i rilievi del caso. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.