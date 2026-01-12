Incidente in tangenziale, ferito centauro: code anche in autostrada

Sulla Tangenziale di Salerno (SS18) la circolazione è rallentata, con code, in direzione sud tra gli svincoli di Fratte (km 54,600) e Pastena (58,600), a seguito di alcuni incidenti stradali, verificatisi nel corso della mattinata.

Disagi alla viabilità

In particolare, nei pressi dello svincolo di Pastena, si è verificato un tamponamento tra un’autovettura ed una motocicletta, che ha causato il ferimento del centauro; inoltre, nei pressi dello svincolo di Sala Abbagnano, si è verificato un ulteriore sinistro che ha coinvolto due autovetture ed una moto, causando, anche in questo caso, il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

La ripercussione delle code ha interessato anche gli innesti con le limitrofe autostrade A30 “Caserta-Salerno” ed A2 “del Mediterraneo”.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione degli eventi.