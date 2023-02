Incidente in pieno centro. Investita una ragazzina

È successo questa sera in prossimità della centralissima Piazza della Repubblica ad Eboli. Una ragazzina è stata investita da un motociclista che transitava in zona e che avrebbe perso il controllo del suo mezzo a causa di una chiazza di olio sull’asfalto.

L’incidente

Attimi di panico e paura generale. L’impatto violento ha scaraventato a terra la ragazzina e immediatamente è stato lanciato l’allarme.

Sul posto alcuni astanti e dei frequentatori abituali della piazza. I presenti si sarebbero presi cura della ragazzina in attesa che giungessero sul posto i mezzi di soccorso.

Le polemiche

Qualche polemica sarebbe stata sollevata per via di un presunto ritardo nell’arrivo dei soccorsi. Pare, infatti, che la ragazzina sia rimasta sull’asfalto diversi minuti prima di essere trasportata in ospedale.

C’è chi dice che l’ambulanza sia arrivata da un Comune limitrofo, chi sul proprio profilo social ha lasciato sfoghi amari.

La ragazzina non sarebbe in pericolo di vita, per lei per fortuna solo tanto spavento e qualche escoriazione. In ospedale dovrebbero ripetere alcuni accertamenti.

Intanto le forze dell’ordine giunte sul posto sono a lavoro per stabile l’esatta dinamica dei fatti. Il sinistro è stato rilevato dai vigili urbani del comandante Mario Dura.