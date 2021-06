Sala Consilina: giovane colpita da malore, mercato crea ritardi nei soccorsi

Ragazza colpita da un malore in via Matteotti, ma la strada è ristretta dei banchi dei venditori ambulanti e l’ambulanza impiega circa 15 minuti per percorrere poche centinaia di metri.

E’ accaduto ieri mattina, giorno del mercato settimanale, a Sala Consilina.

Una ragazza è stata colpita da un malore, la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza dell’Humanitas che staziona nella sede di via Giocatori, strada parallela di via Matteotti, i soccorritori a bordo dell’ambulanza si sono ritrovati bloccati dalla presenza di alcuni banchi dei venditori ambulanti che avevano occupato la strada andando oltre il limite consentito ed impedendo così il passaggio dell’ambulanza.

“Ci sono state persone che se la sono presa con noi per il ritardo – racconta uno dei soccorritori – quando invece non abbiamo alcuna colpa. Sarebbe opportuno che chi di dovere faccia in modo che vengano rispettati gli spazi dai venditori ambulanti. Fortunatamente la ragazza si è ripresa, ma se si fosse trattato di una persona colpita da infarto cosa sarebbe successo con un ritardo di almeno 12 minuti rispetto al tempo che, vista la distanza da percorrere, avremmo impiegato se la strada fosse stata libera ?”.