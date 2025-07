Incidente in A2 a Petina: tifosi del Catania feriti, due gravi. Solidarietà da squadra e tifoseria

Sono ore di apprensione per il Calcio Catania e tutta la sua tifoseria. Nella notte, un grave incidente stradale ha coinvolto un pulmino con a bordo alcuni tifosi della Curva Sud, partiti dalla Sicilia per raggiungere Norcia (Umbria), dove la squadra è in ritiro precampionato.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina. L’impatto è stato violento: sette i tifosi feriti, due dei quali in condizioni particolarmente gravi. Uno è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre l’altro – cosciente ma con traumi importanti – è stato portato al “San Luca” di Vallo della Lucania, dopo un primo ricovero al “Luigi Curto” di Polla.

La notizia ha scosso l’ambiente rossazzurro. La società Calcio Catania, in contatto con la questura di Perugia, sta valutando se confermare o rinviare gli eventi previsti per sabato, tra cui un’amichevole e la presentazione ufficiale della squadra.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti dai tifosi, profondamente colpiti dall’accaduto, che si stringono intorno ai compagni della Curva Sud con parole di affetto e solidarietà.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio delle forze dell’ordine, non si escluse anche un colpo di sonno del conducente come possibile causa del sinistro.