Incidente ad Agropoli, auto si ribalta. Illeso 30enne

Attimi di paura questa notte ad Agropoli. Un incidente che ha visto protagonista un trentenne del posto si è verificato in via Alcide De Gasperi. Da comprendere la dinamica del sinistro che, stando le prime ricostruzioni, non avrebbe coinvolto altre automobili. Il trentenne si trovava su una Fiat Punto. Procedeva dalla stazione ferroviaria verso il centro cittadino. Improvvisamente avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, colpendo le auto presenti a bordo della carreggiata.

I soccorsi

I residenti, svegliati di soprassalto del rumore, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’automobilista che per fortuna è uscito illeso dall’abitacolo.

Ha riportato soltanto alcune escoriazioni ed è stato medicato sul posto dal personale medico.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli uomini della polizia municipale di Agropoli.