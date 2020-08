Agropoli, si allontana dopo incidente: fermato dalla Polizia municipale

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto scorsi gli agenti della Polizia municipale di Agropoli coordinati dal vice comandante Sergio Cauceglia, coadiuvato dal capitano Ermanno Napoliello, nell’ambito di una attività di controllo di polizia stradale hanno proceduto a fermare il conducente di un veicolo che, coinvolto in un incidente stradale, si era dato ingiustificatamente alla fuga. Lo stesso, di origini partenopee, è stato bloccato nei pressi di Piazza della Repubblica. Qui gli agenti hanno proceduto alla identificazione sia del conducente che della persona trasportata.

All’esito degli accertamenti, gli uomini della Polizia municipale, acquisite le informazioni su numerosi pregiudizi di polizia a carico del primo, hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’abitacolo hanno rinvenuto così, sostanza stupefacente tipo hashish per uso personale.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre è scattata la segnalazione per la persona seduta al lato passeggero, che la deteneva, alla Prefettura di Napoli per la violazione dell’art. 75 del DPR 309/90. Sanzionato, invece, per una serie di infrazioni al Codice della strada, per complessivi 500,00 euro circa, il conducente del veicolo.