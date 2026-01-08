Incidente a Sala Consilina, auto si ribalta sulla SS19

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Solo ferite lievi per gli occupanti

Erminio Cioffi
Incidente Sala Consilina

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nei pressi dello svincolo autostradale di Sala Consilina.

La dinamica

Nell’incidente è rimasta coinvolta solo un’autovettura. Il veicolo, per cause in corso di accertamento è andato fuori controllo all’altezza dello svincolo, finendo contro un muretto per poi ribaltarsi.

Gli occupanti dell’auto hanno fortunatamente hanno riportato ferite lievi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Tribunale Vallo Camera Penale di Vallo della Lucania: otto giorni di astensione a gennaio 2026
Articolo Successivo Eboli Eboli tra immobilismo e saracinesche chiuse: l’affondo di Fratelli d’Italia contro l’amministrazione
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

100Crammantinirussi

I 100crammantinirussi tornano ad Agropoli con “Il Portiere Pelletrone”

L'appuntamento è in programma il prossimo 24 gennaio

Incendio Pontecagnano

Pontecagnano, dopo il rogo al Mercatone 99 scatta l’ordinanza: struttura a rischio demolizione

Ordinanza a Pontecagnano Faiano dopo l'incendio al Mercatone 99: accesso vietato, verifiche…

Furto auto

Vandali in azione a Salerno: vetri in frantumi e auto danneggiate in largo Moscati

Raid vandalico nella notte a Salerno: danneggiate diverse auto in largo Amedeo…

Porto di Salerno

Stazione Marittima di Salerno: il Tar respinge il ricorso di Terminal Napoli e conferma la concessione

Il Tar di Salerno conferma la gestione della Stazione Marittima al consorzio…

Corte di Cassazione

Vallo della Lucania, dirigente medico sanzionato: provvedimento annullato ma nessun risarcimento

La Cassazione chiarisce che la condanna generica al risarcimento richiede la prova…

Donna morta in roulotte a Capaccio: era originaria di Battipaglia. Attesa per l’autopsia

Carabinieri a caccia di un uomo scomparso. In corso indagini e autopsia…