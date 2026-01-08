Incidente a Sala Consilina, auto si ribalta sulla SS19

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nei pressi dello svincolo autostradale di Sala Consilina.
La dinamica
Nell’incidente è rimasta coinvolta solo un’autovettura. Il veicolo, per cause in corso di accertamento è andato fuori controllo all’altezza dello svincolo, finendo contro un muretto per poi ribaltarsi.
Gli occupanti dell’auto hanno fortunatamente hanno riportato ferite lievi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco.